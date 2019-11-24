البلوزة الصوف لأجمل الإطلالات بأسلوب فيكتوريا بيكهام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يقال عن هذا الطقس “Sweater Weather” أي طقس البلايز الصوفية التي تؤمّن الدفء وتوحي بالأناقة الكلاسيكية، وهذا النوع من البلايز موجود منذ مدة طويلة، وجدّاتنا جميعهنّ كنّ يقمن بحياكتها لنا في فصلي الخريف والشتاء، وقد عادت البلايز الصوف لتكون إحدى أبرز صيحات الموضة ضمن مجموعات هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات والعالميات وقد اعتمدنها في مختلف المناسبات والمشاوير، ومنهنّ فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham التي نجحت بتنسيقها مع أجمل الاطلالات، وإليكِ أجمل الأفكار لاعتماد البلوزة الصوف بأساليب أنيقة على طريقة فيكتوريا بيكهام.



اطلالة أنيقة في السويتر الصوف مع التنورة اعتمدتها فيكتوريا بيكهام

اطلالة أنيقة في السويتر والتنورة نسقتها فيكتوريا بيكهام





مؤخرًا شاهدنا فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وقد تألقت في اطلالة خريفية مميزة جمعت فيها بين الأناقة الكلاسيكية والعصرية، حيث اختارت تنورة ميدي باللون البيج نسقت معها بلوزة من الصوف بنقشة الكارو باللونين الزيتي والكحلي، ومن تحتها اختارت قميصًا بياقة كبيرة مستوحاة من السبعينيات، وقد أكملت الاطلالة بحذاء مطاطي وشنطة يد من الجلد باللون العنابي.

فيكتوريا بيكهام تلهمكِ ستايل عصري لاعتماد البليزر الكاروهات



البلوزة الصوف مع البنطلون القماشي بأسلوب فيكتوريا بيكهام

Caption



اطلالة مميزة نسقتها فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham في البلوزة الصوف هذا الموسم، وقد اختارتها باللون الأزرق السماوي ونسقت معها بنطلونًا قماشيًّا بخصر عالٍ باللون البيج، ومن فوقها اعتمدت جاكيت بليزر بنقشة الكارو، وأضافت للوك لمسات عصرية من خلال الحذاء الأصفر.

Advertisements

فيكتوريا بيكهام الأكثر أناقة في حفل GQ السنوي





فيكتوريا بيكهام تنسق البلوزة الصوف مع الجينز

اعتمدت فيكتوريا بيكهام الجينز مع السويتر





تنسيق البلوزة الصوف مع الجينز من أساسيات الموضة الكلاسيكية ولا سيما في فصلي الخريف والشتاء، وهنا فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham نسقت لوك أنيقًا من هذا المزيج، وقد اختارت بلوزة بياقة عالية من الصوف باللون البيج مع جينز كلاسيكي باللون الأزرق الداكن، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ أحمر أضافت من خلاله لمسات أنثوية جذابة.





تنسيق مميز في البلوزة الصوف البيضاء تألقت به فيكتوريا بيكهام

اطلالة أنيقة اعتمدتها فيكتوريا بيكهام في التنورة مع السويتر





في أحد المشاوير الصباحية الخريفية شاهدنا فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وقد نسقت لوك مميزًا اختارت فيه بلوزة ياقة عالية فضفاضة من الصوف باللون الأبيض، مع تنورة ماكسي بقصة منسدلة، وأكملت اللوك مع حقيبة كلاتش وجزمة، كلاهما باللون البني ونظارات شمسية كبيرة.



البلوزة الصوف تعود لتكون إحدى أبرز صيحات الموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 تعلّمي أجمل الطرق لتنسيقها من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.

فيكتوريا بيكهام تعتمد فستان ميغان ميركل وتضيف لمستها الخاصة