أبرز النقوش والطبعات المميزة لأزياء هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - إذا كنتِ من هؤلاء اللواتي يفضلن الأزياء الحيادية بلون واحد، عليكِ تغيير هذه الفكرة لأننا أمام موضة مكتظة بالطبعات والنقوش.



تعدّ الأزياء المطبعة والمزينة بالزخارف، خيارًا عصريًّا في الطقس البارد، لا سيما وأنها تضيف مظهرًا نابضًا بالحياة، وسط الخيارات الحيادية الكثيرة التي نراها خلال الخريف والشتاء، لذلك أصبح لا يمكن الاستغناء عن بعض القطع المنقوشة والمطبعة، لكن عليكِ التمحيص أولًا في أحدث الطبعات حتى لا تبدو اطلالتكِ مملّة.



في ما يلي نستعرض أحدث الطبعات والنقوش التي تسيطر على الموضة هذا الشتاء:



الترتان

الترتان



نقشة الترتان المميزة لاسكتلندا، هي نقشة كلاسيكية لكنها لا تختفي من الموضة، ولاحظنا خلال عروض أزياء هذا الشتاء، أنها ستكون ضمن الخيارات البارزة، بخاصة تلك المستوحاة من شكل الماس الكبير.

أسهل طريقة لاعتماد الترتان هو اختيار كنزة من الصوف أو كارديغان، ويمكنكِ تنسيقه مع قميص نسائي وجينز سكيني وبوت إلى الركبة، كل هذه التفاصيل تتصدر الموضة هذا العام ما يضمن لكِ اطلالة عصرية.

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نقشة الـ Houndstooth

نقشة الـ Houndstooth



هي نقشة أيقونية أيضًا مميزة لملابس الشتاء، قد تكون قريبة إلى مربعات الكاروهات الضيقة، لكن لها خطوط مميزة. صعدت هذه النقشة بشكل بارز ضمن تشكيلة دار الأزياء الراقية شانيل، لذلك نتوقع لها الرواج بين متابعات الموضة.

ما يميز هذه النقشة تحديدًا، أنها مناسبة للنساء اللواتي يمِلن إلى البساطة في خياراتهن، فهي مزيج بين الأبيض والأسود، من ثم تنسيقها مع أزياء أخرى سهل.

ننصحكِ باختيار سترة كلاسيكية أو معطف من مربعات الـ Houndstooth وتنسيقها بطريقة الأبيض نفسها مع الأسود.



ورود الخريف

ورود الخريف



لا يعني أننا في الخريف والشتاء، أنّ الأزياء المطبعة بالورود خارج السباق، بينما هي أحد الخيارات المميزة التي تضيف لاطلالتكِ لمسة نابضة.

أفضل خيار للأزياء المطبعة بالورود ستكون بفستان ماكسي من خامة ناعمة، وتنسيقه مع بوت برقبة مُهدلة ومعطف طويل.



الحمار الوحشي

الحمار الوحشي



من بين الأزياء المطبعة بنقوش الحيوانات، ننصحكِ باختيار نقشة الحمار الوحشي، ليس لأنها جريئة وبعيدة عن النمطية فحسب، بينما هي أكثر عصرية مقارنة بنقشة النمور والفهود.



الجاكار

الجاكار



كثير منا لا يجرؤون على اعتماد الجاكار، ربما لأنّ البعض يراها خامة قريبة أكثر للمفروشات، لكن هذا العام ربما أننا أمام موضة أنيقة ومميزة.

إذا كانت سترات الجاكار الرسمية لا تروق لكِ، فهناك خيارات أكثر عصرية مثل الجاكيتات أو البنطلونات.

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