الكاروه صيحة موضة خريف وشتاء 2019-2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - موضة الكاروهات راجت بشكل كبير في المواسم السابقة، ولا زالت حتى هذا الموسم أيضاً. فصيحة الكاروه هي من أجمل صيحات الموضة التي تستمر في موسم خريف شتاء 2019- 2020 وتأتي بموديلات وأشكال كثيرة للغاية لتتمكن كل امراة من اختيار الذوق المناسب لها.



بليزر كاروه



طريقة تنسيق ملابس الكاروه

بنطلون كاروه

نسقي تنورة كاروه قصيرة كاروه مع بلوفر خفيف باللون الأبيض وبإمكانك تنسيق جاكيت قصير او كارديغان بنفس اللون معها، او إذا كنت تنسقين التنورة وبها لون أسود بإمكانك اختيار الجاكيت باللون الأسودأو بأحد ألوان الخيوط بالكاروه.

مما لا شك فيه أن المعاطف من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، فما رأيك في تنسيق معطف كاروه طويل مع بنطلون جينز وتوب لون محايد؟

تنورة قصيرة كاروه مع توب أبيض





أيضا البنطلون الكاروه من أبزر الصيحات ويمنح المرأة لوك جذاب للغاية، اختاري لون بلوفر معه موحد واستمتعي بإطلالة جذابة للغاية.

معطف كاروه



طالعي الصور واستلهمي منها أفكار كثيرة للتألق بالكاروه في الشتاء.

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