حقائب ملونة لإطلالة مميزة وغير تقليدية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - لطالما برزت الحقائب كقطعة أساسية في إطلالات السيدات، فعلى الرغم من أن البعض يعتبرن الحقائب قطعة إضافية ليس لها أهمية كبرى،إلّا أنها حافظت على مكانتها وعلى وجودها في جميع العروض الأساسية.

ومثل أي قطعة اكسسوارات أخرى، تتغير موضة الحقائب من موسم إلى آخر، فتبرز بعض الحقائب ذات النقشات المحددة أو تلك ذات التصميم المميز، وبالطبع تسارع السيدات إلى الإطّلاع على آخر الصيحات من أجل انتقاء الحقيبة الأجمل.

وهذا الشتاء اذا كنت تبحثين عن التفرد والتميّز في إطلالتك، لا بدّ من اختيار الحقائب الملونة التي جاءت تحمل توقيع أهم وأفخم الدور العالمية لكي تلبي لك رغبتك في التميّز.



حقيبة من Balenciaga

حقيبة يد ملونة بتصميم كلاسيكي من Balenciaga



لطالما قدمت دار Balenciaga القطع المميزة والمتفردة، فإذا كنت تبحثين عن هاتين الصفتين عليك التوجه نحو قطع Balenciaga بشكل مباشر، خاصة في ما يتعلق بصيحة الحقيبة الملونة التي استطاعت أن تبهرنا بما قدمته.

فقد أعجبنا تصميم الحقيبة السوداء الذي جاء بالشكل التقليدي وبحجم كبير، أما النقشات فقد كانت متعددة الألوان مثل الأزرق، الأبيض، الزهري والأصفر.



حقيبة من Gucci

حقيبة يد ملونة بتصميم لافت من Gucci



من منا لا ترغب في اقتناء حقيبة يد من دار Gucci العريقة التي لطالما قدمت أجمل وأرقى القطع؟

ولكي نقدم لك المساعدة، أحضرنا حقيبة يد ملونة استطاعت أن تلفت نظرنا بشدة بتصميمها البسيط باللون البيج الفاتح جداً وبنقشاتها الملونة، التي جاءت على عدّة أشكال من الورود المتفاوتة الأحجام والأنواع.

اذا كنت من اللواتي يفضل نقشة الورود في الأزياء، فبالتأكيد ستعجبك هذه الحقيبة وستناسب مختلف أزياءك.



حقيبة من Loewe

حقيبة يد ملونة بتصميم سلّة من Loewe



لا تعتقدي أن الألوان في الحقيبة تقتصر فقط على النقشات الملونة أو التطريز، بل بإمكانك إرضاء ذوقك الكلاسيكي باختيار هذه الحقيبة المميزة من Loewe والتي جاءت بألوان متداخلة وهي الأسود الأنيق، البيج الفاتح، والأصفر الغامق المائل إلى "التبني".

ننصحك باختيار هذه الحقيبة الملونة مع إطلالاتك الرسمية فهي تناسبها بالتأكيد.

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