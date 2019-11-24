كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يحتوي زيت اللوز الحلو على الكثير من الأحماض الدهنية التي تساعد على تنعيم البشرة، وقتل الجراثيم وتنظيف الوجه، بالإضافة إلى البروتينات المغذية لبشرتِك.

ولكي تحصلي على هذه الفوائد المذهلة لبشرتكِ، اعتمدي ماسكات زيت اللوز الحلو لبشرة متوهجة.



ماسك زيت اللوز الحلو والطماطم

ماسكات زيت اللوز الحلو لبشرة متوهجة



- ملعقة صغيرة طماطم مهروسة

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو





اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي الماسك على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الخليط مرة كل أسبوع، لـ ترطيب البشرة وتغذيتها.



خليط زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو

ماسكات زيت اللوز الحلو لبشرة متوهجة



المكونات



- كمية بسيطة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة حليب دافىء



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تذوب الزبدة مع الحليب الدافىء.

وزعي الماسك على بشرتكِ بفرشاة.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة تقريبًا، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء ثم البارد.

هذا الماسك هائل لكل أنواع البشرة تحديدًا البشرة الجافة، أو التي تعاني بعض الالتهابات، جرّبيه في المساء قبل النوم مرة أسبوعيًّا.



خليط زيت اللوز الحلو والأفوكادو

ماسكات زيت اللوز الحلو لبشرة متوهجة



- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- نصف حبة أفوكادو مهروسة



قلّبي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتكِ بفرشاة الماسك.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بلطف.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لترطيب بشرتكِ دائمًا.

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