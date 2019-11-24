كيفية العناية بالشعر الجاف في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - الشعر الجاف، مشكلة شائعة جدا بين السيدات، خصوصا في فصلي الخريف والشتاء. فبعد موسم طويل حافل بأحواض السباحة وبالتعرض لأشعة الشمس، بدأت النتائج تظهر واولها جفاف الشعر وفقدانه الحيوية اضافة الى تعرضه للتكسر والتقصّف.

ما العمل من اجل تجاوز هذه المشكلة؟ وما هي افضل النصائح من اجل العناية بالشعر الجاف في الشتاء؟



خطوات العناية بالشعر الجاف:

العناية بالشعر الجاف في الشتاء



العناية بالشعر الجاف، تتطلب الابتعاد اولا عن كل ما يفاقم مشكلة الجفاف، ثم القيام بتدخلات انقاذية لترطيب الشعر الجاف.

1. ننصحك بداية، بقص بضعة سنتيمترات في حال كان شعرك جافا جدا ومتقصفا. فما من فائدة من ابقاء الشعر طويلا وغير صحيا. إذ ان قص بضعة السنتيمترات، يساعد شعرك في النمو بشكل اسرع، كما ينقذ اطلالتك من الخصلات المتقصفة.

2. الشامبو المناسب. عند غسل شعرك، احرصي على استخدام شامبو مرطب. كما لا تبالغي بغسل شعرك أكثر من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع.

3. طبقي ماسكات انقاذية، قبل الاستحمام وخلاله. هناك بعض الماسكات التي يمكن تطبيقها على الشعر ساعة قبل موعد الاستحمام. كما يمكنك تطبيق الزيوت الطبيعية المغذية كزيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون.

4. احرصي على استخدام فرشاة مناسبة لنوع شعرك عند تمشيطه. تمشيط الشعر امر مهم لأنه يحرك الدورة الدموية وبالتالي يمد شعرك بمزيد من الفيتامينات.

5. احرصي على شرب السوائل، بما لا يقل عن ليترين في اليوم.

6. حاولي تخفيف تعريض شعرك للمجفف، وإن امكن اتركي شعرك يجف تلقائيا.

7. لا تبالغي بعمل تسريحات معقدة وتسريحات شد الشعر. اتركي شعرك منسدلا او غير مشدود، وإلا تعرّض للتكسر.

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