الفنان حسن حسني يتصدر البحث في السعودية بعد انتشار انباء عن وفاته .. وبلاغ للنائب العام!

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر صحة ما يتداول عن وفاة الفنان حسن حسني.

وقال أشرف زكي إن الفنان حسن حسني البالغ من العمر [88 عاما] بخير.

جاء ذلك بعد أن تصدر الفنان حسن حسني مؤشر البحث “جوجل” في المملكة العربية السعودية بعد ساعات من انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الشائعة التي انتشرت نقلا عن صفحة منسوبة لصحفي ليست الأولى عن الفنان حسن حسني، الذي خرج عن صمته بعد انتشار شائعات وفاته منذ شهور بسبب انتشار صور له فى أحد المستشفيات، ليطمئن جمهوره.

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ونشر حسن حسني حينها صورة تجمعه مع محمد هنيدي من خلال حسابه الشخصى “فيسبوك”: “مع ابني حبيبى محمد هنيدي.. أنا الحمد لله بخير وربنا يخليكو ليا يا أحلى جمهور في الدنيا خوفكم علي عندي بالدنيا”.

ويعتبر حسن حسني القاسم المشترك لأفلام الكوميديا في السنوات العشر الأخيرة، نظرًا لظهورهِ في معظم أفلام الكوميديا للفنانين الشباب.

وكشف أشرف زكي عن نيته في تقديم بلاغ للنائب العام ضد شخص ينتحل صفحة صحفي يعمل بأحد المؤسسات، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسني.