تتجول عارية الصدر أمام أبناء زوجها.. وضرتها تسلمها لـ"قائمة المنحرفين"

حتى إذا كنت في بلد تؤمن بالحريات الكاملة، فلابد أن تحترم قوانينها، هذا ما حدث مع تيلي بوكانن، البالغة من العمر 27 عامًا التي ظهرت في مقطع فيديو وهي عارية الصدر بولاية يوتا، غرب الولايات المتحدة.

ضجة كبيرة شهدتها الولاية الأمريكية، عقب انتشار مقطع فيديو لـ "بوكانن" على الرغم من أنها كانت في منزلها، إلا أن السلطات الأميركية ، وجهت اتهامات لامرأة كانت تجري أشغالا مع زوجها وهي عارية الصدر.

وتواجه "بوكانن"، احتمال الحكم عليها بالسجن وتدوين اسمها في قائمة المنحرفين جنسيا، بعدما اعتبرتها السلطات بأنها كانت تتجول عارية الصدر في منزلها بحضور أولاد زوجها، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ووجهت إلى بوكانن 3 اتهامات من بينها "خدش الحياء أمام طفل"، وهي تهمة قد تعرضها للسجن لمدة عام واحد وإدراجها على قائمة المنحرفين جنسيا في الولاية لمدة 10 أعوام.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن بوكانن كانت تعمل مع زوجها في مرأب منزلهما في سولت ليك سيتي في ولاية يوتا، وأثناء ذلك، تلطخت ملابسهما بالجص، الأمر الذي دفعهما إلى خلع قميصيهما ومواصلة العمل في المرأب، وفقًا لما ذكر محاميها ديفيد لاين في رسالة وجهها إلى المدعي العام في يوتا.

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وأثناء ذلك، وصل أطفال الزوج، وهم في سن التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة، وشاهدوا زوجة والدهما عارية الصدر، فقالت لهم إنها "مؤيدة للقضايا النسوية"، وترى أنه يحق لها أن تكون عارية الصدر تماما مثل والدهم.

في حين يطالب المحامي بوقف الملاحقات بحق موكلته، معتبرا أن قانون الولاية مخالف للدستور، وفقا لما ورد في رسالته إلى مدعي عام الولاية.

وأضاف في رسالته: "لأن تيلي بوكانن امرأة يعتبر صدرها العاري إباحيا ومنحرفا في حين أن صدر زوجها العاري يعتبر رمزا للقوة والفخر.. تلاحق فقط بسبب جنسها"، مشددَا على أن حقوق المرأة المدنية منتهكة. ومع ذلك، فإنه لا يتوقع صدور الحكم عليها قبل أشهر عدة، وفقا لفرانس برس

وأشارت صحيفة "سولت ليك تريبيون" إلى أن الشرطة علمت بالحادث عندما بدأت أجهزة الخدمات الاجتماعية التحقيق بشأن الأطفال في إطار قضية لا علاقة لها بزوجة والدهم، وأن الزوجة السابقة لوالدهم أبلغت السلطات بالحادث الذي اعتبرته "مثيرا للقلق".

يذكر أن هي القضية الثانية لامرأة تحاكم لكونها عارية الصدر في منزلها في يوتا، حيث سبقتها محاكمة امرأة كانت تلعب الفريزبي بصدر عار في حديقة منزلها الخلفية.