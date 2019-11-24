من الديفا لنجوى كرم..البدلة الرجالي موضة فنانات

مظهر جذاب ومختلف هدف تسعى الفنانات لتحقيقه من أجل خطف أنظار المتابعين، وغالبًا ما يكون الحل هي الصيحات الغريبة وغير التقليدية، فأصبحت البدل الرجالية هي الإطلالة التي ارتدتها عدد من الفنانات مع الحفاظ على ظهورهن بالملامح الأنثوية.

سميرة سعيد

الفنانة سميرة سعيد، من الفنانات اللاتي ارتدين البدلة الرجالي، وذلك أثناء ظهورها في برنامج "ذا فويس"، فهي ضمن لجنة التحكيم بالبرنامج.

وظهرت الديفا وهي مرتدية البدلة الرجالية من قماش الستان، وبنطلون شالستون واسع، مع الحفاظ على الكعب العالي والمكياج البسيط الذي تزينت به.

هند صبري

في أكثر من مناسبة مختلفة، تميزت الفنانة التونسية هند صبري بارتداء البدلة الرجالي، وكان آخر ظهورها بالزي الرجالي في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وارتدت "هند" البدلة الرجالي مع ارتداء الإكسسوارات النسائية، والاحتفاظ بشعرها المنسدل على كتفيها.

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مي سليم

ومنذ أشهر عدة، شاركت الفنانة مي سليم متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" صورتها وهي مرتدية البدلة الرجالي، التي تميزت باللون الرمادي ورابطة عنق موف، بالإضافة إلى حقيبة وحذاء أسود.

نيللي كريم

من الفنانات اللائي ظهرن بهذه الإطلالة الرجالية، نيللي كريم حينما ارتدت بدلة طويلة ورفعت شعرها على هيئة كعكة، وخضعت وقتها لجلسة تصوير بعدسة المصور خالد فضة، وذلك كان لصالح إحدى المجلات.

نجوى كرم

وتميزت الفنانة نجوى كرم، بارتداء للبدل الرجالي أكثر من مرة، حيث نشرت صورتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورتها وهي ترتدي بدلة رجالي سوداء.