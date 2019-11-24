فيديو.. منة حسين فهمي تغني لوالدها: يا واد يا تقيل

احتفلت منة حسين فهمي بعيد ميلادها، مع والدها ووالدتها الفنانة ميرفت أمين، وعدد من أصدقائهم من بينهما الفنانة رجاء الجداوي.

وتداول مقطع فيديو من عيد الميلاد، أظهر "منة" وهي تغني لوالدها أغنية "يا واد يا تقيل"، التي غنتها الفنانة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".

وتواجدت أيضًا في الحفل الزوجة السابعة للفنان حسين فهمي، والتي ظهرت معه أيضًا للمرة الأولى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، الذي جاء مساء الأربعاء الماضي.