ستيلا ماكارتني تتعاونُ مع أديداس مرّة أخرى.. والنتيجةُ حذاء صديق للبيئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للسنة الثانية على التوالي، تعاونت المصمّمة البريطانية ستيلا ماكارتني مع العلامة الرياضية الشّهيرة أديداس، لإعادة تصميم الحذاء الرياضي الشّهير ستان سميث، والنتيجة نسخة مستدامة وصديقة للبيئة بنسبة 100٪.

بعد نجاح تعاون "Stella McCartney x Adidas" الذي نتجت عنه نسخة نباتية لحذاء ستان سميث الشّهير في العام الماضي، قرّرتْ العلامتان القيام بشراكة أخرى مستوحاة من الجمعيّات الرافضة للممارسات القاسية ضدّ الحيوانات، ودعم الإستدامة في صناعة الأزياء. ويمنح التعاون الجديد لأحذية ستان سميث تصميمًا محدّثًا مع الحفاظ على صناعته النباتيّة الصديقة للبيئة.

مستوحاة من ظلال قوس قزح من مجموعة ستيلا ماكارتني لربيع / صيف 2020، تأتي الأحذية الجديدة بزوجين من الأربطة القابلة للتبديل – إحداها بيضاء لعشّاق البساطة ونسخة بظلال قوس قزح لعشّاق التميّز ونمط ستايل الشّارع.

كما تتميّز الأحذية الرياضية أيضًا بصورة بورتريه لنجم كرة المضرب الأمريكيّ الشّهير ستان سميث على لسان الفردة اليمنى وصورة بورتريه للمصمّمة مكارتني على لسان الفردة اليسرى، إلى جانب خطوط بيضاء وسوداء على الكعب وخطوط نجمية بتدرّجات قوس قزح، بدلاً من شعار أديداس المميّز.

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وفي حديثها عن هذا التعاون، قالت مكارتني: "أحذية ستيلا ستان سميث ملائمة لكلا الجنسين، لأنّه كان من المهمّ أنْ يكون الموضوع شاملاً للجميع، المستهلكون أصبحوا أكثر وعيًا بالفعل من أين تأتي الأشياء من الآن، وكيف يتمّ تصنيعها، لكنّني أعتقد أنّ الكثير من الناس لا يهتمون حقًا أو لا يستطيعون تحديد الفرق بين جلد حقيقيّ وجلد صناعيّ، وهذا يجعلني أفكّر في أعداد الحيوانات التي يمكننا إنقاذها إذا استخدمنا الجلد النباتيّ بدلاً من الجلد الحقيقيّ في صناعة أحذية ستان سميث، واستخدام مواد لاصقة غير مستخرجة من الحيوانات كتلك، والتي نستخدمها في تصاميم علامتي التجاريّة."

وأضافت: "إنّ إطلاق أحذية ستان سميث النباتيّة جلبت لنا عملاء جُدد من الجيل الأصغر سنًا، لقد جاء الكثير من الشّباب إلى متاجرنا للاستفسار عن ستان سميث، وطرحوا أسئلة حول كيفيّة تصنيعها، وأخبروا موظفينا عن مدى أهميّة اختيار حذاء نباتيّ بالنسبة لهم، هذا هو المستقبل".

سيتمّ إطلاق أحذية "Stella McCartney x Adidas" في 2 ديسمبر ويمكن شراؤها عبر الإنترنت على موقع ستيلا ماكارتني، وكذلك في متاجر أديداس وبعض متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، ويبلغ سعر نسخة ستان سميث الجديدة حوالي 300 دولار أمريكيّ، ومن المتوقّع أنْ تكون متاحة على دفعات محدودة.