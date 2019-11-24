الامارات | مدن ياس الترفيهية: خصومات وعروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن مدن ياس الترفيهية: خصومات وعروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 48 للإمارات، أعلنت المدن الترفيهية في جزيرة ياس عن توفير خصم 48% على تذاكر الدخول إلى كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، مشيرة إلى أن هذا العرض يسري خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، ويتوافر عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمدن الترفيهية الثلاث.

وكشفت الوجهات عن أن فعاليات اليوم الوطني ستتزين بملامح من التراث الشعبي والفلكلور المحلي في عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد في الثاني من ديسمبر المقبل، إذ سيستمتع الزوار بعروض العيالة التقليدية التي تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية. واحتفالاً باليوم الوطني الـ 48، تستضيف ياس ووتروورلد أكبر لعبة رشاشات مائية في أبوظبي عند الساعة 11:48 صباح الثاني من ديسمبر، إذ ستحصل العائلات والأصدقاء على رشاشات مائية ملونة عند دخول ميدان التحدي في بحيرة أمواج.

Advertisements

وستخفض أسعار تذاكر الدخول إلى كل من عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي من 295 إلى 150 درهماً، في حين ستخفض أسعار تذاكر الدخول إلى ياس ووتروورلد من 250 إلى 130 درهماً.