يحمي من أمراض القلب ويعزز المناعة.. 5 فوائد يقدمها الكسكسي لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

الكسكسي من الحبوب لذيذة المذاق والتي تحضر بأكثر من طريقة، ويحتوي الكسكسي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، فلا يعد كونه وجبة مفضلة فقط، وإنما يقي من الكثير من الأمراض، ويصنع من طحين القمح أو الذرة.

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