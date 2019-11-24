منها البطاطا والبصل..10 منتجات طبيعية تحميك من الأمراض

بعيدًا عن الأدوية ذكرت الطبيبة فرانسيس روبن، المنتجات الطبيعية الصحية التي يمكن أن يلجأ إليها الإنسان بديلًا صحيًا للأدوية ومن شأنها تحسن من صحته.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن "روبن" أكدت أن التغذية الصحية تساعد الإنسان في تجنب العديد من الأمراض، ولم تصبح في حاجة للإنفاق على الأدوية، وفي الوقت ذاته حذرت بأنه توجد بعض الحالات لا يوجد بديل للأدوية.

وذكرت الطبيبة عشرة من المنتجات الأكثر إفادة، وهي: "الشوفان والعسل والزنجبيل والبطاطا والملفوف والكركم والزيت والملح والليمون والبصل".

فالشوفان والملفوف هما في غاية الأهمية لصحة الأمعاء، فالشوفان يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد على الوقاية من السرطان بفضل الألياف، والملفوف يساعد على الهضم، ومفيد للنظر.

ومغلي الشوفان يهدئ البشرة عند الاستخدام الخارجي، وأوصت "روبن" باستخدامه لعلاج التهاب الجلد العصبي.

Advertisements

وتابعت "روبن" بأنه لا يمكن الاستغناء عن العسل لعلاج التهاب الشعب الهوائية، والضماد منه، لالتهاب المفاصل، ونصحت أيضًا بوضع القدمين بالمياه المالحة لمرضى النقرس.

أما في فصل الشتاء لا يمكن الاستغناء أيضًا عن الزنجبيل، المعروف بفوائده على الأوعية الدموية، من بين الآثار الإيجابية، سلطت "روبن" الضوء على تميع الدم، وخفض السكر والكوليسترول، وفوائده للجهاز الهضمي، وأيضًا الزنجبيل مفيد للكلى.

وتساعد الزيوت النباتية على تقوية صحة القلب، وفقًا للطبيبة، تساعد ملعقة من زيت الزيتون في تقوية الأوعية الدموية، ويمنع زيت بذور الكتان تجلطات الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرك الصدر بزيت الزعتر عند التهاب الشعب الهوائية.

بالنسبة للصداع، أوصت "روبن" بشرب القهوة مع الليمون، فهذه الحمضيات أيضًا تنعم الجلد الخشن على المرفقين والقدمين.

ولعلاج حب الشباب والطفح الجلدي، تنصح الطبيبة بعمل أقنعة من العسل والكركم، عند تناولها، تعمل هذه التوابل ضد العمليات الالتهابية في الجسم، وفقًا لروبن، وهذا يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

وحساء البصل مفيد لمحاربة التهاب المثانة، وسوف تساعد البطاطس المسلوقة في التخلص من الحرقة.