إليك أكثر "النقشات" رواجًا في الأزياء العالمية لشتاء 2020

هل تريدين التميّز باطلالاتك في شتاء 2020؟ لا غنى لكِ اذاً عن النقشات. فهي من أكثر الصيحات رواجاً وقد رأيناها في عروض الازياء العالمية، فأكثر النقشات الكلاسيكية التي يمكن ان تعتمديها في يومياتك هي المونوكروم أي التي تعتمد على لوني الابيض والاسود، ويمكن تنسيقها مع قطع اخرى بلون أحاديّ كالأبيض.

تبرز نقشات الازهار الملونة على اختلاف أشكالها بقوة في موضة شتاء 2020 لتضفي التميز والجمال الى اطلالتك، ففي شتاء 2020 تعتبر نقشة جلد الافعى رائجة بقوة خصوصاً الازياء المصممة من الجلد، فاختاريها لتبرزي اناقتك في هذا الفصل.

هذا الشتاء كوني جريئة في اختيار النقشات حيث تبرز النقشات المستوحاة من الطبيعة بالوانها الخضراء، ومن النقشات الرائجة جداً في شتاء 2020 هي نقشة جلد النمر التي كانت بارزة في موضة العام الماضي وتستمر حتى هذا العام، ومن بين النقشات التي يمكنك التألق بها في شتاء 2020 يمكنك ان تختاري نقشة التقليمات المختلفة لتبرزي اناقتك بها.

وقد يهمك أيضًا:

Advertisements