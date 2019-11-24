أحصلي جوارب مميزة وعصرية تتماشى مع جميع المناسبات في الليالي الممطرة

في فصل الشتاء تكثر التصاميم المبتكرة والفريدة حيث يسهل تنسيقها بطريقة لافتة وفريدة لتحصلي على الاطلالة التي تريدين في مختلف الاوقات والمناسبات. وتدخل الجوارب ايضاً في صلب الموضة الخاصة بفصل الشتاء، واليوم اخترنا من خلال موقعنا أنوثة أن نعرض لك مجموعة من الصور لاجمل صيحات الجوارب لشتاء2020

قدّمت هذه الدار الجوارب الملونة المنسقة مع الازياء المبتكرة والبوتس العالي لتحصلي على فرادة اكبر في الاطلالة. اختارت هذه الدار أن تقدم لك الجوارب المصممة من الشبك الاسود لتضفي الفرادة الى الحذاء المكشوف الذي ترتدينه في المناسبات المختلفة في الشتاء.

قدّمت دار ميو ميو الجوارب السميكة البيضاء القصيرة ونسقتها مع الباليرينا الذهبية لتكون اطلالتك في هذا الشتاء اكثر فرادة نسقت دار برادا الجوارب السميكة الرياضية مع الحذاء الرياضي باللون الزهري الفاتح والمزينة عند الكاحل واعلى الجوار بزينة سوداء ملفتة.

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اختاري هذه الدار ان تقدّم للمراة العصرية والانيقة في شتاء2020 هذه الجوارب المميزة باللون الزهري المتداخل مع اللون الابيض لفرادة اكبر وجرأة لافتة.

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قدّمت هذه الدار الجوارب البراقة باللون الذهبي الانيق والمميز ونسقتها مع الفستان الاسود بتقليماته البيج الناعمة لتحصلي على اناقة ملفتة ومميزة.

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