حمو بيكا يشكر ريهام سعيد: مصرية بتدعم ابن بلدها

شكر مطرب المهرجانات حمو بيكا الإعلامية ريهام سعيد، على دعمها له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "بيكا" عبر "إنستجرام": "شكر خاص للإعلامية المتألقة ريهام سعيد.. على دعمها ليا ومش بشكرها كإعلامية بالعكس أنا بتقدم لها بالشكر على إنها مصرية بتدعم ابن بلدها المصري.. وأطالب جميع المسؤولين بالنظر ليا وأنا تحت أمر أي طلب لمصر بلدي وبتوجه أيضًا للشكر لكل الدول التي قمت بزيارتها ودعوتهم ليا، وأنا أيضًا برفع علم بلدي في أي دولة ودول أخواتنا الأشقاء".

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد، دعمت مطرب المهرجانات حمو بيكا، الذي منعته نقابة الموسيقيين من إقامة حفلات غنائية في مصر، عبر حسابها على "إنستجرام": قائلة: "ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيرة برة مصر.. وممنوع في بلده اشمعنى أوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان أرجوك يا أستاذ هاني شاكر شوف حل لحمو بيكا ما تخليش بلد غير بلده تحتضنه".

وتابعت: "توضيح بس أنا قضيتي مش محمد رمضان الموضوع هنا خيار وفقوس.. محمد حبيبي ونجم وناجح وربنا يزيده.. القضيه هنا ليه محمد رمضان أوكي وأوكا وأورتيجا وشعبان عبد الرحيم.. وحمو بيكا لأ؟ الراجل قال هاغني كلام محترم.. وبيطلع يعمل حفلات بره ليه إحنا نمشي السياسة خيار وفقوس".