5 طرق للتعامل مع حب الشباب أثناء الحمل

تعاني الكثير من السيدات أثناء الحمل من ظهور حب الشباب نتيجة زيادة مستويات الهرمونات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، مما يزيد من إنتاج الجلد للزيوت الطبيعية.

ويمكن للمرأة أن تتعامل مع حب الشباب الهرموني باتباع بعض الطرق الوقائية التي تقي البشرة من زيادة الحب، حسب "سكاي نيوز عربية".

تناول الأطعمة الصحيحة

على المرأة الحامل أن تتجنب استهلاك المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكريات المكررة، فهي تزيد من مستويات الأنسولين، مما يؤدي بعد ذلك إلى "زيادة الالتهابات في جميع أنحاء الجسم"، الأمر الذي يمكن أن يسبب حب الشباب.

الحرص على تغيير أغطية الوسادة

لا يعلم الكثير أن البقاء على أغطية السادة فترة دون تغير قد يزيد من أمراض الوجه، فلا شك أن غطاء الوسادة يعمل على جمع الأوساخ والزيوت من الجلد، ولذلك فإن تغييرها كل أسبوعين أو بشكل أسبوعي يمنع تراكم المخلفات التي يمكن أن تسد مسام الجلد.

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لا تلمس الوجه

هناك قاعدة جلدية طبية تفرض على الفرد عدم لمس وجه في العموم حتى لا تنتقل العدوى والبكتيريا إلى البشرة من اليد، ولابد من اتباع هذه القاعدة الجلدية قبل وبعد وأثناء الحمل، وذلك ينبغي تجنب نقل هذه البكتيريا نفسها إلى الوجه عن طريق الحفاظ على اليدين بعيدا عن ذلك.

تجنب إزالة البثور ولمسها

تعمل إزالة البثور على نقل البكتيريا، الأمر الذي يزيد من تهيج الجلد مما يؤدي إلى حدوث الندب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ظهور البثور إلى انتشار البكتيريا والقيح من المنطقة المصابة بحيث تتسبب في انتشار حب الشباب إلى المناطق القريبة.

الحفاظ على الرطوبة

رطوبة الجسم والوجه مهمة للصحة، وبالتأكيد فإن المياه يمكن أن تساعد في التخلص من السموم من الجلد وتقليص المسام، ومنعها من انسداد حب الشباب وتطوره.