قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل فراخ شاورما، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل فراخ شاورما صدور دجاج مقطعة شاورما بصل حلقات طماطم حلقات كرفس بقدونس كزبرة خضراء شبت ملح Advertisements فلفل أسود زيت سماق ثومية بطاطس محمرة عيش شامي طريقة عمل فراخ شاورما في طاسة على النار يوضع الزيت مع الدجاج المقطع يضاف إليه الملح والفلفل والسماق ويقلب حتى ينضج. يضاف إليه الطماطم والبصل والكزبرة والشبت. يترك على النار حتى ينضج. تقدم مع الثومية والبطاطس والعيش.

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