فيديو.. فجر السعيد في أول يوم خارج المستشفى: "الله أنقذني من الموت"

نشرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في أول يوم تغادر به المشفى بفرنسا، بعد تعافيها.

وعلقت فجر السعيد على الفيديو قائلة: "الحمدلله حمداً كثراً طيباً مباركاً، ربي سبحانه انقذني من الموت، بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة، ربي سبحانه ماقصر معي".

وقالت السعيد خلال الفيديو: "مساء الخير، هذا أول يوم أطله من المستشفى، جاي أتغدى مع الأهل، الحمد لله على النعمة وعلى العافية، مشكورين على كل شيء، أسعدتوني".

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وظهرت السعادة في تعليقات متابعي ومحبي فجر، حيث علق أحدهم بـ"يازين هالطلة ويازين هالضحكة الله لايحرمنا منج، حمد لله على السلامة"، وعلق آخر قائلًا: "ألف حمد لله عالسلامة يا نوارة الدنيا كلها".

فجر السعيد تعلن تعافيها

وكانت فجر السعيد قد كتبت على حسابها الشخصي على "تويتر"، تعلن لمحبيها وجمهورها تعافيها من المرض، حيث قالت: "الحمد لله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد".

مرض فجر السعيد

وكانت فجر السعيد قد أصيبت بوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء إجرائها لها، أصابها بتسمم في الدم، لتدخل في غيبوبة ويتم حجزها في أحد مستشفيات باريس لتلقي العلاج.