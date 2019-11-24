تعرفي على سر أناقة كيم كارداشيان في البدلة الرسمية

البدلة الرسيمة إحدى أبرز صيحات الموضة، وقد عادت هذه الصيحة من حقبة الثمانينيات لتصبح الأكثر رواجًا على منصات عروض دور الأزياء النسائية، ومنذ مواسم عدة لاحظنا ميل الكثيرات من النجمات لاعتماد البدلة الرسمية في مختلف المناسبات، وعلى السجادة الحمراء، كبديل عن فساتين السهرة أو التنسيقات الأنثوية الكلاسيكية، وقد نجحن غالبًا في تحقيق اطلالات أنيقة ومختلفة في هذا التصميم الذي يجمع بين الأسلوب الذكوري والعصرية، وكيم كارداشيان Kim Kardashian من بين النجمات اللواتي يعشقن البدلة الرسمية، وقد شاهدناها فيها في عدد كبير من المناسبات، فما هو سر تألقها بها؟

كيم كارداشيان في البدلة الرسمية في أحدث اطلالاتها

كثيرة هي المناسبات التي تعتمد بها كيم كارداشيان Kim Kardashian اطلالات بالبدلة الرسمية، ومؤخرًا ولحضور مؤتمر في لوس أنجلوس، اختارت كيم اطلالة أنيقة وعصرية في آنٍ واحد، في بدلة رسمية باللون الأسود، وما ميز هذه البدلة هي قصة الجاكيت الغريبة المستوحاة من النمط الآسيوي، والبنطلون ذو الأرجل الواسعة، وقد اختارت مع اللوك حذاءً رماديًّا بكعب عالٍ.

بدلة باللون البيج تألقت بها كيم كارداشيان

جميعنا نعلم أنّ كيم كارداشيان Kim Kardashian من أكثر المعجبات بموضة اللون الواحد، وهنا اختارتها على اطلالة أنيقة ولافتة في البدلة الرسمية باللون البيج، والتي نسقت من تحتها توب من اللون نفسه لكن بقماش ميتالك عصري، وأكملت اللوك بحذاء كاحل بيج أيضًا، وشنطة يد صغيرة من الجلد من هرمس Hermes.

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اطلالة أنيقة لـ كيم كارداشيان في البدلة البيضاء

البدلة البيضاء إحدى أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا فيها الكثير من الاطلالات الأنيقة للنجمات، منها اطلالة كيم كارداشيان Kim Kardashian التي نسقتها لمشوار صباحي في بدلة بيضاء مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بخصر عالٍ، وقد نسقت من تحتها توب ناعمة وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض، وأكملت اللوك بأقراط من اللؤلؤ وخاتم ماسي.

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تنسيق عصري اعتمدته كيم في البدلة الزيتية

ألوان وقصات مختلفة من البدلات الرسمية اعتمدتها كيم كارداشيان Kim Kardashian، وهنا شاهدناها في لوك مسائي مميز، نسقت فيها بدلة رسمية باللون الزيتي، تصميمها أنيق وشبابي مع قصة بليزر واسعة، نسقت من تحتها توب باللون البيج وحذاءً بكعب عالٍ رماديًّا، وشنطة يد صغيرة من هرمس Hermes مع نظارات شمسية مستوحاة من التسعينيات.

أسرار أناقة كيم كارداشيان Kim Kardashian في موضة البدلة الرسمية هي اعتمادها هذه الصيحة بأساليب شبابية متجددة، فيها لمسات تجمع بين الأنوثة والعصرية.

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