2.5 مليون شخص سافروا بين الصين وأفريقيا العام الماضي‎

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن /أ ش أ /

كشفت مؤسسة "OAG" العالمية المتخصصة في مجال السفر والطيران أن عدد المسافرين بين الصين ودول أفريقيا جنوب الصحراء سجل نموا كبيرا في عام 2018، حيث نقلت شركات الطيران نحو 2.5 مليون مسافر مقارنة بنحو 2.3 مليون مسافر عام 2017.

وأوضحت المؤسسة - التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها - أن هذا الرقم المرتفع لأعداد المسافرين عززه وجود ما يقرب من 10 آلاف شركة صينية في قارة أفريقيا، وأكثر من مليون من رعايا الصين بالقارة السمراء، إضافة إلى 800 ألف سائح يزورون أفريقيا سنويا.

وأشارت - في بيان أصدرته اليوم /الأحد/- إلى أن 6 مدن صينية ترتبط مع أفريقيا بخطوط جوية مباشرة وهذه المدن هي: قوانتشو وبكين وشنغهاي وشينزين وتشنجدو وتشانغشا ، كما عبر نحو 867 ألف راكب "صيني وأفريقي" العام الماضي مطار قوانتشو مقابل 741 ألفا لمطار بكين، و569 ألفا لمطار شنغهاي.

واستحوذت الخطوط الجوية الإثيوبية - بحسب البيان - على نصيب الأسد من نقل المسافرين بين دول أفريقيا جنوب الصحراء والصين حيث نقلت نحو 589 ألف راكب مقابل 423 ألفا لطيران الإمارات و94 ألفا لطيران الاتحاد و77 ألفا للخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس"، أما باقي شركات الطيران العاملة في أفريقيا فقد استحوذت على نسبة 27% من عمليات نقل المسافرين بين الصين وأفريقيا.