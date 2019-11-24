جمعتهما وفرقتهما السينما.. قصة 14 سنة حب وزواج ميرفت أمين وحسين فهمي

نظرة فإعجاب فحب وزواج ثم انفصال، هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة الفنانة ميرفت أمين والفنان حسين فهمي، والتي بدأت قصتهما منذ أن التقيا للمرة الأولى، خلال مشاركتهما في فيلم "رغبات ممنوعة"، ثم تجدد اللقاء مرة ثانية خلال فيلم "الأخوة الأعداء".

ويتزامن اليوم 24 نوفمبر، ميلاد الفنانة ميرفت أمين، الـ73، ويقدم هُن قصة حب الفنانة ميرفت أمين والفنان حسين فهمي.

بدأت قصة حب الثنائي، أثناء عملهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، رغم كون الحبيب الوسيم متزوج وله طفلان.

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وحاول الحبيبان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974، أثناء تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل".

واختلفت حياة حسين فهمي بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية، واكتملت سعادة الحبيبين بعد إنجابهما ابنتهما "منة الله"، كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها.

وتعاون الزوجان في أعمال عديدة، من أشهرها "رجال لا يعرفون الحب"، و"انقذوا هذه العائلة"، و"آسفة أرفض الطلاق"، واستمر زواج ميرفت وحسين 14 عاما، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات، فالزوج الوسيم يتهم زوجته الجميلة بالانشغال عنه.

حاولت ميرفت تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بين الجميلة والفتى الوسيم بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما "آسفة أرفض الطلاق".