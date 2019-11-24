بعد مداومة المنتخب على أكلها قبل المباريات.. تعرف على فوائد "الكبدة"

أشار كابتن محمد صبحي، حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي، والحاصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الأفريقية، أثناء حديثه في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الفريق كان يداوم على أكل "الكبدة" قبل المباريات التي خاضها في بطولة أمم أفريقيا، قائلًا: "أنا حابب أشكر الجهاز اللي قبل كل ماتش كانوا بيدعمونا، وبعد كل ماتش يشكرونا، وكانوا دايمًا يعزمونا على كبدة".

ورصد موقع "هن" فوائد أكل الكبدة للحفاظ على صحة ونشاط الجسم.

فوائد الكبدة

يعتبر الكبد أكثر أنواع اللحوم العضوية كثافة، وهو مصدر قوي لفيتامين (أ)، وهذا الفيتامين تحديدًا مفيد للعين وللحد من الأمراض التي تسبب الالتهابات، بما في ذلك مرض الزهايمر والتهاب المفاصل، وهذا بحسب موقع "Medical News Today".

ويحتوي الكبد أيضًا على حمض الفوليك والحديد والكروم والنحاس والزنك، وهذا يجعله مفيد للقلب، ولزيادة مستوى الهيموغلوبين في الدم.

كما يحتوي الكبد على فيتامين B12، الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء وللحصول على مخ سليم، فضلًا عن فيتامين A الذي يعزز صحة المناعة والبصر ويحسن وظائف القلب والكلى والأعضاء الأخرى.

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ويحتوي الكبد على نسبة مرتفعة من فيتامين B2، والذي يعد ضروريًا لتطور الخلايا وأداء وظيفتها، ويساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، كما ترتفع به نسبة الفوليك، الذي يلعب دورا أساسيا في نمو الخلايا وتكوين الحمض النووي.

ويمتلئ الكبد بالحديد الذي يساعد على حمل الأكسجين لجميع أعضاء وأجهزة الجسم.

بالإضافة إلى نسب الزنك المرتفعة، والتي تعمل على تنشيط عدد من الإنزيمات التي تنتج الطاقة وتضبط وظائف المخ وعملية الأيض للحديد.

ويحتوي الكبد على كمية كبيرة من البروتين، الذي يحتاجه الجسم لتكوين وإصلاح الخلايا، وتحويل الطعام إلى طاقة، وتحسين وظائف الجسم وعملية الأيض، وخسارة الوزن من خلال تقليل الشعور بالجوع وتقييد الشهية، وبالتالي لا يحتاج الشخص لتناول الدهون والكربوهيدرات، إلى جانب بناء العضلات.

وجدير بالذكر أن الكبد يعد وجبة ذات سعرات حرارية قليلة، نظرًا لأنه يتميز بقلة الدهون مقارنة باللحوم، وبالتالي يساعد على التقليل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، وفقدان الوزن، والشعور بالشبع، بجانب الحصول على العناصر الغذائية الضرورية.