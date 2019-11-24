شباب يهئنون "الصعيدية الحسناء" ميرفت أمين في عيد ميلادها: كل ما تكبر تحلى

استحقت عن جدارة لقب "قطة الشاشة العربية"، فهي الفنانة التي أحبها معظم شباب جيلها فكانت فتاة الأحلام المثالية لهم، خفة ورشاقة، وجمال وحضور أمام الكاميرا، بالإضافة إلى الموهبة الفنية الظاهرة في كل أفلامها، ولدت في الصعيد وتحديدا بالمنيا لتكون في مصر خلال الستينيات والسبعينيات من أكثر الممثلات طلبا في الأفلام.

ورغم تجاوزها الـ70 عاما اليوم، إلا أن ميرفت أمين ما زالت تحتفظ بجمالها، وحسن طلتها على الشاشة في كل مرة تظهر فيها.

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محمد: ميرفت أمين كل ما تكبر تحلى

هذا هو رأي محمد ياسين الشاب العشريني، خريج كلية الهندسة، فهو يعشق مشاهدة أفلام الفنانة ميرفت أمين لخفتها وموهبتها الاستثنائية، "بحسها بتمثل ليا أنا بس، ومفيش حد ممكن يشوف الفيلم غيري".

نادر: ميرفت أمين 70 سنة جمال

يعتبرها نادر محمود، واحدة من السيدات اللائي لا يظهر عليهن السن الحقيقي، وحتى إن وصلت لـ 70 عاما، فهي ما زالت جميلة ومحتفظة برونقها، "دورها في فيلم مرجان أحمد مرجان حتى لو كان من سنين بس كانت زي القمر دي ممثلتي المفضلة".

عبد الرحمن: دي فتاة أحلامي من 3 إعدادي

قال عبد الرحمن إبراهيم، إن ميرفت أمين تمثل له فتاة أحلامه منذ كان في 3 إعدادي، فهو يراها فتاة مثالية جميلة ورقيقة، "لو بس كنت أكبر من كدة وقتها كنت هعمل أي حاجة عشان أقرب منها وأعرفها وأتجوزها"، هذا بالإضافة إلى فنها الراقي وحبه لأفلامها.