طريقة عمل السجق الإسكندراني

السجق الحار، وبالفول، وبالبيض، سجق مقلي، وبلدي، هناك عدة طرق لطهي السجق، ولعل أشهرها هي طهيه على الطريقة الإسكندرانية الحارة، ويقدم لكي موقع "هن"، طريقة تحضير السجق الإسكندراني. المقادير سجق بلدي. بصل. ثوم. طماطم. كزبرة خضراء. ملح. فلفل أسود. فلفل حار. فلفل ألوان. Advertisements مرق. طريقة التحضير يقطع البصل شرائح، ويشوح في طاسة بها زيت على النار. يوضع مكعب المرقة في الطاسة مع الملح والفلفل الأسود. يضاف السجق البلدي. يفرم الثوم ويضاف للسجق. يقطع الفلفل الألوان شرائح ويضاف للسجق. تضاف الطماطم بعد تقطيعها شرائح. يقطع الفلفل الحار شارئح ويضاف للطاسة. تضاف الكزبرة الخضراء مع التقليب المستمر حتى ينضج السجق.

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