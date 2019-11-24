تداول عدد من أصدقاء الفنانة الكبيرة شهيرة صورة جديدة لها تظهر فيها بشعر أصفر وإطلالة كاجوال. يذكر أن شهيرة أعلنت خلعها للحجاب قبل عدة أشهر، وقالت حينها، إنها من "القواعد اللاتي يمكنهن خلع الحجاب بسبب كبر سنهن".

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور جديد للفنانة شهيرة دون حجاب.. شعر أصفر وملابس كاجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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