زوجة صلاح محسن تفاجئه على الهواء.. وأديب: "اطبخي.. الراجل عاوز يتغذى"

فاجأت إسراء، زوجة لاعب منتخب مصر تحت سن الـ23 صلاح محسن، زوجها على الهواء، خلال حوار الأخير في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، وذلك بمداخلة هاتفية في البرنامج، لتهنئة بتتويج منتخب مصر تحت سن 23 سنة بـكأس الأمم الأفريقية.

ولم يتعرف "صلاح محسن"، في البداية على صوت زوجته، إلا أن أديب قال له "أنت مش بتشبه على حد، الصوت ده مش بيفكرك بحد"، فرد محسن: "مراتي.. صح ؟".

فيما أعربت إسراء عن فخرها بزوجها صلاح محسن، قائلة: "والله يستاهل كل خير بجد، وبيتعب أوي بجد، وأنا فخورة بيه جدا"، وقال أديب: "بتعرفي تطبخي؟"، فردت: "آه والله بعرف أطبخ"، فرد: "طب الراجل جوزك ده عاوز يتغذى كويس".