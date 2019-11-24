بالأسماء والأسعار.. إليك أرخص 7 أدوية لعلاج الضغط المرتفع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يعد الضغط المرتفع من أكثر الأمراض المزمنة التي يعاني منها قطاع كبير من الأشخاص حول العالم، وتكمن خطورته في المضاعفات التي قد يسببها في حالة عدم الاهتمام بتناول الأدوية المعالجة له، ومنها "الجلطات، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية".

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز أدوية الضغط المرتفع، وفقًا للدكتور الصيدلي، محمد رضوان.

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