سمية الألفي باكية على الهواء: فاروق الفيشاوي قالي بحبك مرتين في 44 سنة

قالت الفنانة سمية الألفي، طليقة الراحل فاروق الفيشاوي، إن الفيشاوي أخبرها بحبه لها مرتين طيلة 44 عاما.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "هو اللي اعترفلي بحبه وقالها مرة واحدة سنة 1973، لما جابلي شوكلاته ووردة ولبان، ودول الـ 3 حجات اللي بحبهم، وقالي وإحنا بنتمشى على الكورنيش (أنا بحبك) وبطل يقولها".

وتابعت باكية: "المرة التانية كلموني بعد آخر برنامج عمله في حياته في لبنان، والمعد كلمني وقالي عايزينك تقولي كلمة للفنان فاروق الفيشاوي وسجليها على الواتس آب وإحنا هناخدها، ولقيت نفسي بقوله بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري، ورد عليا وقالي وأنا كمان بحبك يا سمية ودي كانت تاني مرة من سنة 1973".