"الخاطبة سوسو" تسرد أغرب موقف تعرضت له أثناء عملها

أوضحت سامية منصور، الشهيرة بـ"الخاطبة سوسو"، تفاصيل اتجاهها في العمل كخاطبة وأسباب ذلك، حيث ذكرت أنها خريجة علم نفس، وبالتالي كان الأمر مرتبطا بتخصصها، ما ساعدها على توفيق الكثير من الزيجات، كما عملت كخاطبة بين زملائها وجيرانها.

وأضافت "منصور"، خلال حوارها في برنامج " كلام ستات"، على شاشة "ON E"، أنها لا تّعمل بمفردها، بل لديها مندوبا يساعدها في التأكد من المعلومات التي يقدمها الطرفين عن طريق صورة البطاقة والسؤال عنهما بمكان السكن والعمل، وكذلك الجيران والأهل.

وعن أغرب قصة كانت شاهدة عليها في عملها، ذكرت أن أحد الأشخاص طلب منها عروسة وجرى التوافق على ذلك، وحُدد موعد لمقابلة العروسة، مضيفة "بخلي العريس يقابل العروسة أكثر من مرة عشان يدرسوا شخصيات بعض، واتأكد من توافقهم، بس الشخص دة بقى طلب أنه يجيب ابن عمه معاه".

وتابعت: "الراجل بعد المكالمة اتصل بيا اعتذر لي وقالي العروسة معجبتهوش، بس الغريب بقى أن ابن عمه العروسة عجبته، جبت ابن عمه وقعدته تاني مع العروسة، وحصل توافق، وتم جوازهم على خير".