الامارات | حياة مايكل جاكسون في فيلم هوليوودي

شكرا لقرائتكم خبر عن حياة مايكل جاكسون في فيلم هوليوودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن قصة حياة مايكل جاكسون تتجه إلى هوليوود، عبر المنتج الذي ساعد على صناعة الفيلم الشهير «الملحمة البوهيمية».

وقالت مجلات ديدلاين وفارايتي وهوليوود ريبورتر إن المنتج، جراهام كينج، حصل على الحقوق، بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون ليصنع فيلماً عن حياة النجم الذي تلطخ إرثه بمزاعم انتهاكات بحق أطفال.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة جاكسون ونجوميته كطفل، قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية انتهت بوفاته، عام 2009 عن 50 عاماً، بجرعة زائدة من عقار قوي يساعد على النوم، قبل أسابيع من حفل كان يعتزم به العودة إلى الغناء.

وقالت «ديدلاين» إن جون لوجان سيكتب سيناريو الفيلم. ولم يعلن عن فريق عمل الفيلم أو موعد صدوره.