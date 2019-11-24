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الامارات | ألوان موسيقية متنوعة على مسرح المجمَّع الثقافي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مسرح المجمَّع الثقافي في أبوظبي، يوم الخميس الماضي، فرقة 47SOUL، التي تمزج بين الدبكة العربية والموسيقى الإلكترونية، مقدمة لوناً موسيقياً تطلق عليه الفرقة التي تأسست في العاصمة الأردنية عمّان عام 2013، اسم «شام ستب».

كما استضاف مسرح المجمَّع الثقافي، أول من أمس، «أوركسترا بلازا فرانسيا»، التي تستوحي أعمالها من تقاليد أوركسترا الرقص «las tipicas»، التي تعود تاريخياً إلى نمط التانغو الأرجنتيني.

وتسعى الأوركسترا إلى اكتشاف آفاق جديدة في عالم موسيقى التانغو، ضمن مشروعها «أوركسترا بلازا فرانسيا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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