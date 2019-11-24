الامارات | ألوان موسيقية متنوعة على مسرح المجمَّع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن ألوان موسيقية متنوعة على مسرح المجمَّع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مسرح المجمَّع الثقافي في أبوظبي، يوم الخميس الماضي، فرقة 47SOUL، التي تمزج بين الدبكة العربية والموسيقى الإلكترونية، مقدمة لوناً موسيقياً تطلق عليه الفرقة التي تأسست في العاصمة الأردنية عمّان عام 2013، اسم «شام ستب».
كما استضاف مسرح المجمَّع الثقافي، أول من أمس، «أوركسترا بلازا فرانسيا»، التي تستوحي أعمالها من تقاليد أوركسترا الرقص «las tipicas»، التي تعود تاريخياً إلى نمط التانغو الأرجنتيني.
وتسعى الأوركسترا إلى اكتشاف آفاق جديدة في عالم موسيقى التانغو، ضمن مشروعها «أوركسترا بلازا فرانسيا».
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