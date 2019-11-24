الامارات | فيشال وشيكار على مسرح القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيشال وشيكار على مسرح القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت القرية العالمية أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، نجمي موسيقى بوليوود الهندية فيشال وشيكار، اللذين أحيَا حفلاً على المسرح الرئيس فى الوجهة.
وتتميز الوجهة العائلية بتقديم فعاليات ترفيهية متنوّعة، إضافة إلى أفضل تجارب التسوّق والترفيه، والتعرف إلى الثقافات المختلفة.
واستمتع ضيوف القرية العالمية مع المطربين بأغان شعبية من أحدث الإصدارات الموسيقية في بوليوود.
يشار إلى أن القرية العالمية تنظم حفلات موسيقية كل يوم جمعة الساعة التاسعة مساءً، يحييها نجوم من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، في إطار التزام الوجهة الترفيهية بتقديم تجارب لا تنسى للضيوف.
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