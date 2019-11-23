5 مشاهد من حفل زفاف نجل "أبو طارق" صاحب أشهر محلات كشري

شهرته في مجال عمله استثنائية، فكان لابد أن يكون فرح نجله استثنائيًا أيضًا، حيث شهد حفل زفاف نجل "أبو طارق" أو يوسف زكي اختلافا من نوعه، فقد حضره عدد كبير من المشاهير، بينهم صحفيين، وفنانيين، وراقصات، ومطربي الأغنية الشعبية، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

واحتفل نجل أبو طارق محمد بزفافه على ندى الوحش، ويستعرض التقرير التالي أبرز مشاهد حفل الزفاف.

أبو طارق بصورته التقليدية

بصورته الشهيرة التقليدية، المعلقة في محله، ظهر أبو طارق في معظم صور زفاف نجله، واضعا يده على أحد وجنتيه، مع ابتسامة خفيفة بصورة كوميدية حرص أبو طارق على أن يضفي مزيد من المرح على حفل الزفاف، وارتدى جلابية بلدي على جاكيت صوف ثقيل لحفل الزفاف.

فستان العروس

ارتدت العروس فستانا رائعا من اللون الأبيض، منفوش "بروتال" بدون أكمام، وشفاف من منطقة البطن، ومطرز كله باللون الفضي، ونسقت مع تسريحة شعر أشقر طويل منسدل على كتفيها، مع تاج صغير، وارتدت سلسلة ومشغولات ذهبية.

الرقص في الفرح برعاية دينا

شاركت الراقصة دينا ببدلتي رقص خلال إحيائها حفل زفاف نجل أبو طارق، كانت الأولى من اللون الأحمر، مليئة بالكرانيش، لها تنورة قصيرة، والأخرى من اللون البرتقالي والذهبي.

حمادة هلال ومصطفى حجاج يحييون حفل الزفاف

أحيا النجم حمادة هلال بمشاركة مصطفى حجاج لحفل زفاف نجل أبو طارق، حيث أضافا له مزيد من البهجة والمرح، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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أبرز المشاهير الذين حضروا حفل الزفاف

حضر حفل الزفاف نادر أبو الليف، والمطرب شيكو، والفنان على ربيع، والفنان محمد عبد الرحمن، والكابتن عادل شحاتة، والكابتن هشام حنفي، أحمد برادة، والإعلامي طارق علام، والفنان عادل الفار.

وكان أبو طارق احتفل بزفاف نجله مؤخرا، في حفل زفاف ضم كثير من المشاهير، والإعلاميين، ونجوم الفن.