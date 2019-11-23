منها الجبن القديم واللحوم المصنعة.. أطعمة تزيد الصداع النصفي

قد يسبب الصداع النصفي الشعور بالغثيان والقيء، ويصاحب نوبات هذا الصداع أعراض مثل ضبابية الرؤية والدوخة، ومن الأطعمة التي تزيد نوبات الصداع النصفي كما ذكرها موقع "Mayo Clinic". الجبن القديم الجبن القديم أو شديد الملوحة يزيد خطر الإصابة بالصداع النصفي. اللحوم المصنعة الأطعمة المالحة، وخاصة اللحوم المصنعة كالسجق والهوت دوج والبرجر والبيتزا تزيد الصداع النصفي. المشروبات المحلاة بالسكر المشروبات التي تحتوي على سكريات اصطناعية، والتي يجرى ترويجها باعتبارها خالية من السكر أو قليلة السعرات، تزيد الصداع النصفي.

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