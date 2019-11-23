القومي للمرأة يطلق حملة الـ "16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة

تحت شعار "احميها من الختان" يطلق المجلس القومى للمرأة هذا العام حملة الـ "16 يوما" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 نوفمبر، والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحتى 10 ديسمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس اختار هذا العام تسليط الضوء خلال حملة الـ "16 يومًا" من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة" على موضوع مناهضة ختان الإناث، باعتباره شكل من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفي ضوء جهود اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ 16 يومًا بهدف رفع الوعي المجتمعي بهذه القضية من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول ختان الإناث، إضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، والتوعية بقضية العنف ضد المرأة.

هذا ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة تنظيم مهرجان فني رياضي لطلبة الإعدادية والثانوية بعدد من مدارس القاهرة الكبرى تحت عنوان "شباب ضد الختان"، إضافة إلى عقد لقاء للسفيرات الأجانب وزوجات السفراء لتعريفهن بجهود الدولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

Advertisements

ومن المقرر أيضًا تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان "احميها من الختان" في 8 محافظات هي بني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، إضافة إلى تنظيم ندوات للتعريف بأنشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة، وتقديم عروض فنية من خلال المسرح التفاعلي في عدد من هذه المحافظات.

كما سيجرى تنفيذ جدارية لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة تحمل عنوان "يلا نحميها"، إضافة إلى عقد لقاءات مع مسئولي وحدات تكافؤ الفرص ومسؤلي تنفيذ استراتيجية العنف ضد المرأة بالوزارات المختلفة.

هذا وسيجرى أيضًا تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات حول "مناهضة العنف ضد المرأة و ختان الإناث"، كما ينظم المجلس لقاءات مجمعة لرفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس لتوعيتهم بكيفية استقبال ومعالجة حالات العنف والتحرش بالمدارس، أو ملاحظة سلوكيات بعض الطلبة والطالبات الذين تعرضوا للعنف ولم يطلبوا المساعدة، كما سيجرى عقد عدة ندوات بعدد من فروع مكتبات مصر العامة بالمحافظات.

جدير بالذكر أن حملة الـ "16 يومًا" من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.