شقيقة شوقي غريب: كلمت ابني الشهيد من المدرجات وطلبته يدعي لمصر بالنصر

أعربت إيمان الغريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، وشقيقة الكابتن شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، عن سعادتها البالغة بفوز منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، أمس، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد، موضحة أنها وُلدت في عائلة كروية، ورغم ذلك حضرت مباراة أمس، لأول مرة في حياتها من داخل الاستاد.

وأضافت "الغريب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن شوقي غريب أخبرها أنه دائمًا كان يلعب مباريات البطولة بروح الشهيد شريف، وكل شهداء مصر، وكان يهدي لهم الفوز، موضحة أن المباراة كانت هامة وكبيرة للغاية، وكانت تتوقع فوز المنتخب المصري.

وأشارت إلى أنها أثناء وجودها في المدرجات كانت تتحدث مع نفسها حول نجلها الشهيد: "فينك يا شريف يا ابني إنت من أهل الجنة، وياريت وانت في المكانة دي تدعي لمصر ولخالك يجيب النصر".

وحصد منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، أمس الجمعة، باستاد القاهرة في اللقاء النهائي للبطولة القارية التي استضافتها مصر.