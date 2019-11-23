لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية.. 6 طالبات يتقلدن منصب رئيس اتحاد الطلاب

لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية 6 طالبات في عام واحد يتقلدن رئاسة اتحاد طلاب جامعاتهن، في جامعات منها القاهرة وحلوان والأقصر، يرصد "هُن" الطالبات اللاتي وصلن إلى منصب رئيس اتحاد الطلاب.

دارين محمد خليل

دارين محمد هي طالبة بالفرقة الثالثة كلية الإعلام، فازت برئاسة اتحاد الطلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

من مواليد فبراير 1999، وشغلت منصب متحدث إعلامي في اتحاد طلاب جامعة القاهرة، كما تولت من قبل منصب أمين اللجنة الاجتماعية العليا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة.

أميرة رمز الدين

هي أول رئيس اتحاد طلاب غير محجبة في كلية دار علوم جامعة القاهرة، عملت في أكبر أسر بالكلية، وترأست لجان في الاتحاد الرياضي للجامعات، وزارة الشباب والرياضة، وأمين مساعد لجنة ثقافية في سنة أولى، ونائب مقرر الإعلام والوعي بالكلية.

وجاء وصولها لمنصب رئيس اتحاد الكلية بعد ترشحها عضو لجنة ثقافية، وتصعدت لأمين اللجنة ثم رئيس الاتحاد، وأيضًا لثقة زملائها فيها على إفادة الكلية بالكثير من الأنشطة.

مها محمد

فازت مها محمد رمضان، الطالبة بكلية الصيدلة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، بفارق صوتين عن منافسها، وهدفها تثقيف وتنمية مهارات طلاب الجامعة مع زيادة انشطة وفعاليات الجامعة. وهي أول فتاة تفوز بهذا المنصب في الجامعة.

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زينب سيد أحمد

فازت الطالبة زينب سيد أحمد، من كلية الفنون الجميلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الأقصر.

سهير سمير السعيد

كما فازت الطالبة سهير سمير السعيد، بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة دمياط، برئاسة اتحاد طلاب كلية الآداب للسنة الثانية على التوالي.

نرمين وائل

كانت نائب رئيس الاتحاد السابق، واستفادت من خبرتها السابقة في إدارة حملتها الانتخابية، وكسب أكبر عدد من الأصوات.

ويعتمد برنامجها على استكمال خطط الاتحاد السابق بالجامعة من خلال الاهتمام بمختلف الأنشطة الطلابية.