شيرين رضا تخطف الأنظار.. إطلالات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تألقت بعض النجمات خلال حضورهن عرض فيلم "سيدة البحر" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالات أنيقة ومميزة.

يستعرض لكم "مصراوى"، أبرز إطلالات النجمات خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي.

شيرين رضا تتألق بإطلالة ناعمة:

خطفت شيرين رضا الأنظار بفستان قصير، بأكمام طويلة، من قماش الكاروهات الثقيل، تميز بقصته المحتشمة من الأعلى، وفتحة الرقبة الدائرية الضيقة، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر المائل للبرتقالي، وحذاء كعب عالي باللون النيود.

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واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع للأعلى على شكل كعكة عشوائية، مع مكياج ناعم بألوان الكشمير الناعم.

رانيا يوسف بإطلالة بتورة وبلوزة شيفون:

اختارت رانيا تنورة قصيرة، بقصة "هاى ويست" باللوني الأبيض والتركواز، مزينة بأزرار وطيات، ونسقت معها بلوزة باللون الأبيض، من الشيفون، بدون أكمام، وحقيبة كروس من المخمل، واعتمدت حذاء باللون النيود البيج.

واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية، مع رسمة عيون سموكى.

ساندي على بإطلالة مونوكروم:

اختارت ساندي التونسية إطلالة مونوكروم، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الفضي للامع، بصيحة الأكمام الطويلة المفتوحة، مع بوت طويل بنفس لون وخامة الفستان، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين.