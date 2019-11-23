للرجل.. أبرز تخفيضات ماركات الأزياء في البلاك فرايداي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تستمر العلامات التجارية الشهيرة في التنافس على تقديم أفضل العروض على منتجاتها تزامنًا مع خصومات "البلاك فرايدي"، والتي تستمر حتى الجمعة 30 نوفمبر. ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عروض تخفيضات الماركات العالمية على الملابس الشتوية الرجالية.

Lc Waikiki

معطف قصير بسعر 699 بدلًا من 849 جنيهًا.

معطف قصير بسعر 599 بدلًا من 749 جنيهًا.

معطف قصير بسعر 479 بدلًا 599 جنيهًا.

قميص بسعر379 بدلًا من 499 جنيهًا.

كنزة خفيفة بسعر 379 بدلًا 479 جنيهًا.

بنطلون بسعر 359 بدلًا من 399 جنيهًا.

كنزة خفيفة بأكمام بسعر 319 بدلًا من 399 جنيهًا.

تشكيلة من الكنزات الصوفية بسعر 319 بدلًا من 419 جنيهًا

تشكيلة من البناطيل بسعر 319 بدلًا من 419 جنيهًا.

تشكيلة من الكنزات الخفيفة بسعر 319 بدلًا من 399 جنيهًا

Zara

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تشكيلة من البناطيل بقصة سكيني بسعر 399 بدلًا من 799 جنيهًا

تشكيلة من سترات الجيليه بسعر 499 بدلًا من 1199 جنيهًا.

تشكيلة من بناطيل تشينو المستوحاة من موضة الثمانينات بسعر 399 بدلًا من 799 جنيهًا.

تشكيلة من الجواكت المقاومة للماء بسعر 1199 بدلًا من 2199 جنيهًا.

تشكيلة جواكت بسعر 799 بدلًا من 1399 جنيهًا.

تشكيلة من القمصان المطبوعة بسعر 359 بدلًا من 799 جنيهًا.

تشكيلة جواكيت منفوخة بسعر 499 بدلًا من 799 جنيهًا.

H&M

تشكيلة من البلوفرات الثقيلة بسعر 500 بدلًا من 699 جنيهًا.

تشكيلة من القمصان بأسعار تتراوح من 300 إلى 500 جنيه.

تشكيلة من بناطيل البدل بسعر 350 بدلًا من 499 جنيهًا.

تشكيلة من البناطيل الرياضية بسعر 500 بدلًا من 699 جنيهًا.

جاكت من المخمل بسعر 1500 بدلًا من 2199 جنيها.

جاكيت بقصة Slim من الصوف بسعر 1100 بدلًا من 1499 جنيهًا.