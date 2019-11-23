تبدأ من 200 جنيه.. أسعار الحقائب النسائية في أشهر البراندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي: تتنافس العلامات التجارية الشهيرة على تقديم أفضل العروض على منتجاتها بمناسبة عروض "البلاك فرايدي" التي تستمر حتى الجمعة 30 نوفمبر. الخليج 365 يبرز لكم عروض تخفيضات الماركات لحقائب الفتيات. - H&M حقيبة يد سماوي Weekend بـ700 جنيه. حقيبة يد مبطنة سوداء بـ899 جنيها. حقيبة يد صغيرة ذهبية بـ 300 جنيه. حقيبة كتف صغيرة أسود أو نبيتي بـ200 جنيه. dejavu- حقيبة يد كبيرة أسود أونبيتي أوكُحلي بـ699 جنيها. حقيبة يد صغيرة موديل أسود أوبُني بـ499 جنيها. حقيبة يد متوسطة الحجم متوفرة بثلاثة ألوان بـ599 جنيهاً. حقيبة يد موديل متوفرة بلونين بـ549جنيها. Advertisements ZARA- حقيبة كروس موديل بودي مزينة بالتطريزات الفضية اللامعة وبالشراشيب السوداء بـ999 جنيها. bershka- حقيبة موديل Faux fur bag with chain بـ359 جنيها. حقيبة يد فضية Shimmer bag with chain موديل 259 جنيها. حقيبة بيضاء Handbag with faux pearls بـ599 جنيها. حقيبة جلد سوداء Faux leather tote bag بـ699 جنيها. حقيبة Metallic pouch-style bag بـ359 جنيها. حقيبة Handbag with shimmer بـ399 جنيه. بـ 399 جنيها.. حقيبة Crossbody bag with chain حقيبة موديل Handbag with sequinned front flap بـ459 جنيها.

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