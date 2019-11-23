عصابة من 3 رجال وامرأة في الإمارات تفعل ما هو صادم مع 6 فتيات بعد خداعهنّ وحبسهنّ في شقّة!

كُشف النقاب في الإمارات عن عصابة مكونة من 3 رجال وامرأة امتهنت “الإتجار بالبشر”.

ووفق إعلامٍ إماراتي، فقد قضت محكمة جنايات عجمان، بالسجن خمس سنوات على أفراد العصابة من الجنسيات الآسيوية، وإبعادهم من الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة؛ وذلك لقيامهم بحبس 6 فتيات من الجنسية الآسيوية وإجبارهن على ممارسة الرذيلة.

وتشير وقائع القضية إلى أن المتهمة الأولى بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول اشتركوا في جريمة الاتجار بالبشر بطريقة التهديد والخداع بغرض استغلال الفتيات الثلاث من خارج الدولة بحجة العمل في أحد الفنادق.

وعند وصول الفتيات تم تسليمهن الى المتهمة الأولى والمتهم الثاني اللذين أدخلاهن في شقة وأغلقا عليهن الباب، وذلك بإدارة وإشراف المتهمة الأولى وبحراسة المتهم الثاني وبمراقبة المتهم الثالث، وطلبت المتهمة الأولى منهن ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية وتم الاعتداء عليهن بالضرب.