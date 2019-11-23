تحرص الفنانة إليسا على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، سواء المتعلقة بحياتها الشخصية والعائلية أو جديد الفن لديها، وكان آخر ما نشرته إليسا صورة تجمعها بشقيقتها نورما.
وشاركت إليسا جمهورها ومتابعيها بصورة مع شقيقتها، وكان الشبه بينهما كبيرا، حيث ارتدى كلاهما فساتين سوارية لامعة محتشمة، مقفولة من منطقة الصدر وبأكمام.
وكتبت إليسا في تعليقها على الصورة، "مع أختي نورما، بحبك يا فتاة"، موضحة أن الصورة خلال جولتهما في كندا.
الصورة التي نشرتها إليسا لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها ومتابعيها، وكان من بين التعليقات، "أحلى أختين"، و"فولة واتقسمت نصين"، و"شبه والدتك كتير".
يذكر أن إليسا لها شقيقة ثالثة تدعى كميل، وهن في جولة بدولة كندا.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنشر صورة برفقة شقيقتها: فولة واتقسمت نصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.