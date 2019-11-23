إليسا تنشر صورة برفقة شقيقتها: فولة واتقسمت نصين

تحرص الفنانة إليسا على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، سواء المتعلقة بحياتها الشخصية والعائلية أو جديد الفن لديها، وكان آخر ما نشرته إليسا صورة تجمعها بشقيقتها نورما.

وشاركت إليسا جمهورها ومتابعيها بصورة مع شقيقتها، وكان الشبه بينهما كبيرا، حيث ارتدى كلاهما فساتين سوارية لامعة محتشمة، مقفولة من منطقة الصدر وبأكمام.

وكتبت إليسا في تعليقها على الصورة، "مع أختي نورما، بحبك يا فتاة"، موضحة أن الصورة خلال جولتهما في كندا.

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الصورة التي نشرتها إليسا لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها ومتابعيها، وكان من بين التعليقات، "أحلى أختين"، و"فولة واتقسمت نصين"، و"شبه والدتك كتير".

يذكر أن إليسا لها شقيقة ثالثة تدعى كميل، وهن في جولة بدولة كندا.