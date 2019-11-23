خلال نشاط ثقافي داخل المدرسة.. معلم يتحرش بفتيات أثناء الدرس بتونس

في تصرف وصف بالـ"مشين"، تحرش معلم بعدد من التلميذات في مدرسة بمحافظة تطاوين، جنوب تونس أثناء الدرس وخلال نشاط ثقافي كان يشرف عليه، وأحال المعلم إلى التحقيق، وإيقافه من قبل وزارة التربية التونسية.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، أكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن المعلّم، بعدما تحصلت على شهادات من تلميذات، تحرّش المعلّم بهن.

وأكدت مندوبة الطفولة، سندس ربعاوي، أن السلطات التربوية في تونس، قامت بالتحقيق بهذا الملف، بمساعدة السلطات الأمنية المختصة في العنف ضد المرأة بمحافظة تطاوين.