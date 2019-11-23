مايا مرسي تشارك في الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، برئاسة كلودين عون روكز، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

حيث استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بمنظمة المرأة العربية، داعية الدول أعضاء المنظمة الانضمام إلى منظمة التعاون الإسلامي للمرأة لتعزيز سبل التعاون بين الدول العربية في دعم وتمكين المرأة العربية.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2017 شهد دعم الإدارة السياسية لتمكين المرأة المصرية في العديد من القرارات التي كانت لها الأثر الكبير في وصول المرأة المصرية للمناصب القيادية، إضافة اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، واعتبارها خارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المكتسبات في شتى النواحي في ظل إرادة سياسية تدعم حقوق المرأة، وتهتم بدورها فى المجتمع.

Advertisements

وأشارت إلى التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في برامج تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مستويات عدة، حيث استطاعت الوصول إلى العديد من المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار، ووصلت إلى 25% من الحقائب الوزارية و15% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على 25% من المقاعد البرلمانية بداية من الانتخابات المقبلة، كما حصلت على منصب المحافظ مرتين، إضافة إلى وجود 5 نائبات لمحافظين.

وأكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 19.6% في الربع الأول لعام 2019، وارتفاع نسبة النساء اللاتي يحملن حسابات بنكية إلى 9% في عام 2019 ووصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 69% في عام 2018 إضافة إلى ارتفاع نسب المستثمرات في البورصة إلى 30%.

ولفتت إلى أن مصر اتخذت في مايو 2019 مبادرة لإعداد خطة وطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

واختتمت كلمتها بتقديم التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي سند المرأة المصرية والداعم الأول لها، مؤكدة أنه مازالت المرأة المصرية تحلم بالمزيد في ظل القيادة السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، تضمن الاجتماع عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ منظمة المرأة العربية.

يذكر أن الاجتماع يستعرض تقريرا أعمال المنظمة فى العام الماضى، إضافة إلى الاطلاع على قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة.

كذلك تعتمد عضوات المجلس الأعلى تقريري الحساب الختامي للمنظمة عن عامي 2017 و 2018، ويعتمدن أيضًا موضوع المؤتمر العام الثامن للمنظمة الذي سينعقد بلبنان عام 2020.