صور.. سميرة سعيد ببدلة رجالي اليوم في the voice

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يبدو أن موضة البدلات الرجالية بدأت تستهوي كثير من الفنانات، وأصحبت خيارًا لهن رغم أنها تتسم بالذكورية، وآخر تلك الفنانات هي سميرة سعيد، والتي قررت ارتداء تلك البدلة في حلقة اليوم من برنامج "ذا فويس".
شاركت سميرة سعيد ملابسها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتميزت البدلة بإطار ستان، وبنطلون شالستون واسع، مع صندل له كعب عالي، وشاركت سميرة سعيد تفاصيل اللوك، حيث كانت البدلة من روبرتو كافالي، والشعر من تصفيف حمو محسن، والمكياج بأنامل بول.
الصور لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "إطلالة جميلة جدا"، و"قمر في كل الأحوال يا ديفا"، و"قمر".
فنانات ارتدين البدلات قبل سمير سعيد
أحدثت رانيا يوسف ضجة كبيرة بارتدائها بدلة في فعاليات افتتاحر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وكانت سوداء عليها شابو، وكذلك ساندي، ومي سليم وغيرهن.
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