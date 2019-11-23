كان بيغير مني وعليا.. عفاف شعيب تروي حكاية انفصالها عن العريان

كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن سبب انفصالها عن زوجها السابق المنتج رياض العريان، خلال استضافتها ببرنامج "تحيا الستات" المذاع عبر قناة "النهار".
في بداية حديثها أوضحت الفنانة عفاف شعيب، أن فارق السن بينها وبين زوجها السابق يبلغ 17 عاما، وأنها وافقت على الزواج منه بعد إلحاح المخرج الكبير حسين كمال، الذي كانت تعمل معه وقتها في مسلسل "أفواه وأرانب".
وأشادت بشخصية زوجها وبأنه كان طيب القلب، ولكنها انتقدت غيرته الزائدة عليها ومنها على حد تعبيرها، فأكدت على أنه كان يغار منها كلما زادت نجوميتها، وكان يغضب حينما يجد المعجبين حولها في الأماكن العامة.
وأوضحت عفاف شعيب، أنه لوعاد بها الزمن مرة أخرى كانت ستفكر في الزواج عموما.
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