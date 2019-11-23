صور.. ملكة جمال روسيا السابقة تستعطف ملك ماليزيا: ابنك نسخة منك

ردت ملكة جمال روسية على شائعات رفضها إجراء اختبار الحمض النووي بعد ولادة ابنها مباشرة، وذلك أثناء زواجها من الملك الماليزى السابق، السلطان محمد الخامس، والذي تنازل لأجلها عن العرش كي يتزوج منها.

وقالت إنها أرسلت بريد إلكتروني له فور بلوغ ابنها 6 أشهر، يحتوي على صور للطفل الرضيع، واطلعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على نسخة من هذا البريد الإلكتروني بحسب ما نشرت اليوم.

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وأرسلت أوكسانا فوفودينا، التي تبلغ من العمر 27 عامًا، في البريد الإكتروني رسالة مؤثرة إلى زوجها، وقالت فيها، "سأرسل لك بعض الصور وأتمنى ألا تحتاج إلى إجراء اختبار الحمض النووى، لأن إسماعيل هو نسخة منك، لكن إذا كنت لا تزال تشك، فيمكنك إجراء الاختبار، لا مانع".

وتأتي تلك الاثباتات الجديدة بعدما اتهم القصر أوكسانا أنها رفضت إجراء الحمض النووي لابنها إسماعيل مرتين، وذلك بعدما تنازل السلطان محمد الخامس البالغ من العمر 50 عاما، عن عرشه في يناير بعد تسرب تفاصيل زواجه السري من أوكسانا.