جمالها رباني وملابسها محتشمة.. محبو إلهام شاهين "خدوا حقها" من كويتية انتقدتها

تعرضت المُذيعة الكويتية مي العيدان، لهجومٍ شديد، على مدار الساعات الماضية، بعد انتقادها إطلالة الفنانة إلهام شاهين، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الحادية والأربعين، والذي انطلق مساء الأربعاء الماضي.

وكانت "العيدان" قد كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إلهام شاهين.. ماتبين تحترمين جسمك المربرب.. احترمي عمرك 57 سنة.. ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري.. احتشمي يا ولية".

وحرص عدد من مُحبي إلهام شاهين، على الدفاع عن نجمتهم المُفضلة، حيث كتب أحد الأشخاص: "أحسن منك وفادت الناس بفنها.. إنتي مين.. شو الإضافة اللي عملتيها غير انتقاد الناس".

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فيما قال آخر: "57 سنة صح.. بس جمالها وجسمها طبيعي وحلاوة روحها أحسن من غيرها.. ماصرنا نعرفهم من الشد والنحت ليل نهار في عيادات التجميل من فوق لتحت سيلكون تغيرت خلقتهم ماصرنا نعرفهم".

وقال آخر يُدعى "محمد": "مي العيدان.. تريد زيادة شهرة من التهجم على الفنانين.. إنتي الفشل برمته"، فيما قال آخر: "هي حرة.. ليه هذا التنمر والتجريح وهي على فكرة فنانة تلبس حتى في عمر 100 إنتي شو دخلك"، وأضاف آخر: "بالعكس أصلا لبسها حشمة ولابسة أسود حتى تبان أنحف وعلى الأقل طبيعية ومو عاملة عمليات تجميل يعني جمال رباني".